Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 4:5. Sosnowiczanie walczyli do końca ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

Kibice w Sosnowcu zobaczyli ostatni mecz w tym sezonie, bo Zagłębie przegrało po raz czwarty z Comarch Cracovią

W rozegranym 27 lutego czwartym meczu ćwierćfinałowym Zagłębie Sosnowiec przegrało z Comarch Cracovią 4:5. To była czwarta porażka sosnowiczan w play off oznaczająca dla nich pożegnanie z rozgrywkami i koniec tego sezonu. Krakowianie awansowali do półfinału Polskiej Hokej Ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców i mecz Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia.