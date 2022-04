Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie 2:1. Zdjęcia i relacja z meczu na Stadionie Ludowym

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec rozpoczęli mecz z GKS Jastrzębie z wielką determinacją. Przejęli inicjatywę, a po pół godzinie gry doczekali się gola. Po dośrodkowaniu Filipa Borowskiego własnego bramkarza pokonał dobrze do tej pory grający Szymon Zalewski.

Jastrzębianie nie mieli wielu argumentów, by postraszyć Zagłębie, a gospodarze wykorzystali to w końcówce. Bramkarz gości nieprecyzyjnie wprowadził piłkę do gry i głową uderzył ją Dawid Gojny podając do Patryka Bryły. Przez Joao Oliveirę trafiła do Maksymiliana Banaszewskiego i ten z pola karnego podwyższył na 2:0.

Goście dopiero w doliczonym czasie gry postawili wszystko na jedną kartę i to przyniosło efekty. Dariusz Kamiński trafił w poprzeczkę, ale po chwili dośrodkowanie Olivera Podhorina sprawiło problemy Michałowi Gliwie i Daniel Stancik zdobył bramkę. Sosnowiczanie protestowali, uważając, że bramkarza faulował Vedran Dalić, jednak arbiter po analizie VAR gola uznał i chwilę później zakończył mecz. Wtedy też ukarał Gliwę kartką za kontynuowanie pretensji.