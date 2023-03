Zagłębie Sosnowiec ma nowego piłkarza. To pomocnik z Holandii

Nowym piłkarzem Zagłębia został holenderski pomocnik Dean Guezen. 24-letni zawodnik będzie występował w zespole z ArcelorMittal Park do końca tego sezonu. Nominalną pozycją Holendra jest środek pomocy. Mierzący 177 cm wzrostu zawodnik wyróżnia się m.in. znakomitymi warunkami szybkościowo-wydolnościowymi.

Dean Guezen to czwarty piłkarz pozyskany przez Zagłębie w tym roku. Wcześniej do Sosnowca trafili obrońcy Meik Karwot i Marcel Ziemann oraz pomocnik Konrad Wrzesiński. Do kadry drużyny trenera Dariusza Dudka włączony został także utalentowany junior Zagłębia Maksymilian Śliwiński.