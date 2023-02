Zagłębie Sosnowiec: Najpierw utrzymanie, a potem atak na... miejsca barażowe o Ekstraklasę

W sobotę 11.02.2023 r. w pierwszym swoim meczu rundy wiosennej Fortuna 1. Ligi Zagłębie Sosnowiec zagra z Arką Gdynia (godz. 20). Jakie nastroje panują na Stadionie Ludowym przed początkiem ligowej wiosny? - Zagłębie jest to klub, który w tej chwili ma wszystko, żeby powalczyć Ekstraklasę - mówi trener Dariusz Dudek, który najpierw chce zapewnić drużynie utrzymanie.

W środę 8 lutego z dziennikarzami spotkali się prezes Zagłębia Arkadiusz Aleksander, trener Dariusz Dudek i kapitan drużyny Maksymilian Rozwandowicz.

Prezes Arkadiusz Aleksander o rozstaniu z Szymonem Pawłowskim:

Odszedł od nas na własną prośbę. Poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Zarząd klubu po przeanalizowaniu sytuacji, zgodził się rozwiązać kontrakt z Szymonem, tylko i wyłącznie z tego względu, że jest to zawodnik, który dla tego klubu zostawił trochę swojego zdrowia. Należało mu się to, że klub poszedł mu mocno na rękę. Wrócił do Lecha Poznań, gdzie występował wcześniej, będzie grał w drugim zespole.

Prezes Zagłębia o oszczędnościach w klubie:

Jeśli chodzi o przygotowania ze względów też pewnie po części finansowych, bo właściciel klubu zobowiązał nas do mocnych oszczędności w tym sezonie, zespół przygotowywał się na naszych obiektach. Co prawda liczyliśmy, że tego śniegu nie będzie tyle, co teraz, bo poprzedniej zimy praktycznie śniegu nie było. Teraz zima wróciła do normy, troszkę nam to pokrzyżowało przygotowania, ale uważam, że obiekty, które mamy są najlepsze w I lidze do treningu. Mam nadzieję, że sztab szkoleniowy nie będzie za dużo narzekał, bo jak na nasze możliwości staraliśmy się zrobić wszystko. Nie byliśmy na żadnym obozie, ale liczmy, że wyniki na wiosnę będą lepsze.

Trener Dariusz Dudek o… oszczędnościach:

Będziemy robić wszystko, żeby wyniki były lepsze. Musimy ciężko na to pracować. Na pewno jesteśmy w trudnym momencie dla klubu, bo było tutaj dużo zmian, włącznie z prezesem. Duże zmiany na górze, na dole, więc musimy trochę wszyscy ustabilizować formę. Nie mogliśmy narzekać na przygotowania, mamy tutaj wszystko, co trzeba żeby przygotować zespół do sobotniego spotkania z Arką Gdynia najlepiej jak możemy. Wiemy, że właściciel klubu zobligował nas, aby były te oszczędności. Jesteśmy spółką miejską i jak we wszystkich spółkach cięcia kosztów muszą być. Staramy się to robić. Ktoś zapyta, dlaczego nie polecieliśmy na obóz do Turcji. Bo mamy tu mamy doskonałe warunki do tego, żeby trenować.

Trener Dudek o presji związanej z nowym stadionem:

Trzeba ustabilizować formę, po trzech, czterech, pięciu kolejkach będziemy widzieć, w którym miejscu jesteśmy, jak gramy. Mam nadzieję, że Zagłębie będzie wygrywało i jak najszybciej utrzymamy się w tej lidze, żeby mieć spokojną głowę. Chciałbym po moim trzecim przyjściu tutaj dać szansę w pierwszym zespole piłkarzom, którzy są w naszej akademii. Jest to trudne dla trenerów, bo nie ma cierpliwości w klubach, zmiany są tak szybkie, my patrzymy na wynik. Dziś możemy sobie mówić „uśmiechnięty Darek, ulizany Daruś”, czy jakieś inne słowa tego typu w moim kierunku. Mam na tyle dużo doświadczenia, że przyjmuję to na klatę, ale tutaj nie będzie żadnych skrupułów żeby zrobić następną zmianę, chociażby trenera, jak trener nie będzie wygrywał. Zdaję sobie sprawę. Jest duże ciśnienie, duża presja, jeżeli o nowy stadion. Cieszymy się, że już w 3. kolejce wiosny (z GKS-em Katowice - red.) będziemy mogli grać na takim pięknym obiekcie. Na pewno to też spowoduje, że ta presja na zawodnikach, na mnie na klubie, będzie dużo większa, ale my sobie z tym poradzimy. Teraz naszą pracę zweryfikuje Arka. Na pewno potrzebujemy czasu, aby to wszystko zgrać. Trzon zespołu pozostał, pozostaje zmienić nawyki niektórych piłkarzy, bo inaczej pracowało się u trenera Skowronka, trochę inaczej u mnie. Mam nadzieję, że z Arką będzie już widać różnicę między zespołem, który kończył rundę a tym, który zacznie wiosnę.

Trener Dudek o jeszcze jednym wzmocnieniu:

Na dzień dzisiejszy zrobimy jeszcze jeden transfer. Szukamy, rozmawiamy, chcemy ściągnąć jeszcze zawodnika na lewą stronę, typowo lewonożnego piłkarza. Nie są to łatwe rozmowy, bo trzeba powiedzieć też, że nie zawsze jesteśmy pierwszym wyborem. Szukamy tych lepszych piłkarzy, a oni czasami grają w Ekstraklasie.

Trener Dudek o tym, jak udało się zatrzymać Szymona Sobczaka:

Jest to piłkarz, który ma swój charakter, ma soją jakość. Nawet rozmawiając z nim - jest to zawodnik, który lubi i chce grać o jak najwyższe cele. Były pewne zawirowania z nim związane, które miały miejsce, przejście do drugiej drużyny. Po moim przyjściu po rozmowach z prezesem i ze mną nie było problemu - doszliśmy do porozumienia. Dla mnie najważniejsze to, żeby zawodnik chciał grać, chciał zdobywać dla tego klubu trofea, miejmy nadzieję, że takie przyjdą, ale przede wszystkim, żeby zawodnicy poświęcali się dla Zagłębia Sosnowiec. Szymon to rozumie, zaakceptował to, nigdy nie miałem problemów w pracy z takimi zawodnikami, którzy mają trudne charaktery. Tak można powiedzieć, ale to jest tylko kwestia rozmów, przekonania zawodnika do pracy i do tego, że najważniejszy jest zespół, a nie jednostka. Tutaj z Szymonem wiemy jak pracować, a on poświęca się z 100 procentach dla tego klubu i to jest ważne. To jest mega profesjonalny piłkarz, jeden z liderów tego zespołu. Powiedziałem mu, że będzie królem strzelców I ligi i mam nadzieję, że tak będzie. Kończy mu się kontrakt i za chwilę będzie czas, aby rozmawiać na temat przedłużenia umowy.

Trener Dudek o awansie do Ekstraklasy:

Czy jest szansa powalczyć o szóstkę oznaczającą baraże? Jak najbardziej, jak nikomu nie zabiorę żeby o nią powalczyć, być może o awans. Już za mojej pierwszej kadencji byliśmy na ostatnim miejscu, dziewiąte miejsce w przerwie i udało nam się wspólną pracą całego klubu awans do Ekstraklasy. Mamy 7 punktów do miejsca spadkowego, a 6 do Arki, która jest szósta. Można popatrzeć w dwie strony. Jestem pragmatykiem, który wie, że Zagłębie zawsze gra o Ekstraklasę, zawsze o tym mówimy, a w ostatnich latach, kiedy mnie tu nie było, graliśmy o utrzymanie. Gdy ostatni raz odchodziłem z klubu mieliśmy dziewiąte miejsce, więc Zagłębie nawet nie zbliżyło się do tego miejsca, skoro teraz mówimy od dwunastym. Chciałbym przede wszystkim dać jak najszybciej utrzymanie tego zespołu. To też powoduje później, że tej presji nie ma tak dużej i to jest najlepszy moment, żeby zaatakować szóstkę. Ja marzę o tym, aby Zagłębie zrobiło Ekstraklasę, ale mamy silne zespoły przeciwko nam, które zresztą są nad nami. Mówię o Podbeskidziu, Tychach, Wiśle. To są zespoły, które muszą zrobić awans, bo od kilku lat nam się tak mówi, a budżety mają 2-3 razy może i większe od nas. Pieniądze nie zawsze grają. Musimy zrobić wszystko, aby Zagłębie faktycznie walczyło o tę szóstkę, bo to fajny cel. Nawet w czasie pierwszej rozmowy z piłkarzami, gdy spytałem, o co chcielibyście grać, większość drużyny mówiła o Ekstraklasę, a na pewno o szóstkę. Przypomnę im to w trudnych momentach. Zagłębie jest to klub, który w tej chwili ma wszystko, żeby o tę Ekstraklasę powalczyć. Najpierw utrzymanie, potem ta szóstka. To jest jak najbardziej realne, ale nie będę pompował balonika, aby nie nakładać dodatkowej presji.

Nowy kapitan Zagłębia Maksymilian Rozwandowicz o zmianach w kadrze: