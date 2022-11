Zagłębie Sosnowiec: Prezydent miasta spotkał się z radą drużyny i zarządem klubu. Szymon Sobczak przywrócony, ale chce odejść Tomasz Kuczyński

We wtorek 15.11.2022 r. Zagłębie Sosnowiec poinformowało, że Szymon Sobczak został przywrócony do kadry pierwszego zespołu. Ukaranego wcześniej Sobczaka zabrakło w meczu kończącym jesień w Fortuna 1. Lidze w Rzeszowie z Resovią. Jednak najlepszy napastnik i tak chce odejść! W środę doszło do spotkania prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego z radą drużyny i zarządem klubu.