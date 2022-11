Zagłębie Sosnowiec znów uratowało wynik. Ostatni gol zamienił... szóstkę z siódemką ZDJĘCIA

Przed meczem z Resovią w Rzeszowie Zagłębie Sosnowiec miało siedem punktów straty do strefy barażowej i sześć przewagi nad miejscami spadkowymi. Gol zdobyty w doliczonym czasie gry przez Mateusza Bodziocha odwrócił te dystanse, co nieco zmienia ocenę całej rundy w wykonaniu ekipy Artura Skowronka.

Sosnowiczanie musieli gonić wynik dwukrotnie i za każdym razem osiągali cel w ostaniej chwili. W pierwszej połowie zrobili to dwie minuty przed jej końcem, w drugiej dwie minuty po upływie regulaminowego czasu. Część zasługi mogą sobie przypisać sami gospodarze. W 43 minucie Radosław Bąk wybijając piłkę z przedpola idealnie wystawił ją Markowi Fabry’emu, a w 90+2 Bodzioch skorzystał z chaosu i braku zdecydowania defensorów. Był to trzeci gol Zagłębia w takim momencie w tej rundzie, co nieźle świadczy o charakterze drużyny.