Zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Jak będzie wyglądać w czasie pandemii? Nauka zdalna, maseczki, dezynfekcja i dystans

Koniec roku szkolnego 2020/2021

To był kolejny rok szkolny w dobie pandemii koronawirusa. Przez większość czasu uczniowie uczyli się zdalnie. Dopiero 31 maja wróciła nauka stacjonarna w szkołach dla wszystkich uczniów. Wcześniej, bo 4 maja, do szkoły mogły wrócić dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach starsi uczniowie. Rok szkolny nie został jednak wydłużony przez pandemię, by nadrobić materiał. Szkoła pracowała bowiem zdalnie. Nauczycieli i uczniowie byli już przyzwyczajeni do takiego trybu.

Rok szkolny 2020/2021 zakończy się według wcześniejszego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji w sprawie organizacji rok szkolnego. Zajęcia w szkołach zakończą się w piątek, 25 czerwca 2021 roku. Wakacje, czyli właściwie ferie letnie rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia.

W tym roku szkoły mogą zorganizować tradycyjne zakończenia roku z uroczystym wręczeniem świadectw i nagród. Decyzja zależy od dyrektorów placówek. Oczywiście szkoły muszą przestrzegać zasad epidemiologicznych obowiązujących w kraju.