Zakończenie roku szkolnego w Bielskiej Szkole Przemysłowej. Trudny rok, ale wreszcie mamy wakacje!

- Z jednej strony miesiąc spotkania ze sobą po wakacjach, z drugiej strony pandemia, nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe, zajęcia praktyczne w szkole. Oj, działo się, działo. Ale jestem z was dumny. Jestem z was dumny jako dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej za to, że daliście radę, że dali radę moi nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Świadczą o tym wyniki waszej klasyfikacji na koniec roku szkolnego - mówił dyrektor Bogdan Sroka podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.