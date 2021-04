Załamanie pogody przyniesie śnieg. Arktyczne powietrze zakłóci wiosenną aurę. Winny niż znad Skandynawii. Co mówi prognoza pogody IMGW?

Jeszcze w środę w całym kraju będzie dość ciepło, temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 14°C-16°C, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich do 10°C-12°C.

Stanie się to za sprawą układu niskiego ciśnienia, który znad Skandynawii przemieści się nad Bałtyk. Będzie mu towarzyszył front atmosferyczny, za którym napłynie naprawdę zimne, arktyczne powietrze.

Pogoda na weekend 23-25.04.

W piątek, sobotę i niedzielę, a nawet w poniedziałek, pogodę nadal będzie determinował niż z pogranicza Finlandii i Rosji oraz chłodne powietrze pochodzące z Arktyki. Na ogół będzie pochmurno, choć niewykluczone są przejaśnienia i rozpogodzenia. W całym tym okresie pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem a chwilami nawet samego śniegu.

Na szczęście opady nie będą intensywne. Temperatura maksymalna w ciąg dnia będzie utrzymywała się w okolicach 6°C-10°C. Ze względu jednak na napływające arktyczne powietrze i rozpogodzenia, w nocy i rano temperatura niemal w całym kraju będzie spadała poniżej 0°C, do nawet -3°C, -4°C przy gruncie, czyli będą występować przymrozki.

Kwiecień bardziej zimowy, niż wiosenny. Kiedy będzie ciepło?

Kiedy w końcu będzie ciepło i zapanuje prawdziwa wiosna? Jak informuje IMGW chłodna aura towarzyszyć nam może nawet do połowy przyszłego tygodnia. Oby pogoda w majówkę wynagrodziła nam to, co zabrała w kwietniu.