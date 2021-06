Żar leje się z nieba! Kąpieliska przeżywają oblężenie. Na Rudę w Rybniku wybrały się tłumy. Zobaczcie zdjęcia

Na szczęście czynne są już baseny oraz kąpieliska. To one stanowią jeden z pierwszych wyborów miejsc, w których przynajmniej przez chwilę można zaznać trochę ochłody.

Kalendarzowe lato dopiero przed nami, ale letnie temperatury goszczą u nas już od dobrych kilku dni. Żar dosłownie leje się z nieba. Nie ma chyba osoby, która nie szukałaby w ostatnim czasie miejsca do schłodzenia. Te są po prostu na wagę złota.

- W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią, na ośrodku Ruda jednocześnie może znajdować się 50 proc. osób, w stosunku do pełnego obłożenia, czyli 2160 – wyjaśnia Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR w Rybniku.

Wobec tego, z basenów Rudy w jednym momencie może korzystać 1080 osób. A to nie jedyne ograniczenia, bo konieczne jest również zachowanie odpowiedniego dystansu.

- Obowiązuje także, zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu basenu – dodaje dyrektor.

A co Ruda oferuje odwiedzającym? Dostępne są 3 niecki basenowe, 3 boiska do siatkówki plażowej, 1 boisko do koszykówki, wodny plac zabaw, dwie zjeżdżalnie oraz przystań kajakową. Dla zgłodniałych czynne są punkty gastronomiczne. Na terenie Rudy znajduje się również Centrum Sportów Wodnych „BIG BLUE".