Zarząd Górnika Zabrze: To nie Torcida zwolniła poprzedniego prezesa Dariusz Czernika

Wybór nowego prezesa Górnika stanowił zaskoczenie. Arkadiusz Szymanek to profesor Politechniki Częstochowskiej i prezes szkolącego młodzież Ajaxu Częstochowa. Z zarządzaniem ligowym klubem nie miał dotychczas nic wspólnego. A przecież objęty przez niego fotel nawet na tle całej Ekstraklasy należy do najgorętszych. W styczniu 2012 roku zajmował go Artur Jankowski,który przetrwał do marca 2014, a potem karuzela ruszyła: Zbigniew Waśkiewicz , wakat, Marek Pałus, Bartosz Sarnowski, wakat, Dariusz Czernik, p.o. Tomasz Młynarczyk.

Ostatni pełnoprawny prezes, czyli Dariusz Czernik został zdymisjonowany po tym, jak podczas bojkotu domowych meczów przez Torcidę, czyli najbardziej zagorzałych kibiców, wywieszono transparent z żądaniem odejścia zarządu i odpowiadającego za transfery Artura Płatka. Ciąg wydarzeń wydawał się logiczny, jednak szefowie klubu zaprzeczają, by właśnie ta płachta wpłynęła na decyzję Rady Nadzorczej.

- Nie chciałabym, żeby ktoś uwierzył w to, że rezygnacja z kogoś na tak prestiżowym stanowisku była efektem wywieszenia transparentu. Gdyby tak było bylibyśmy niepoważną spółką, która nie ma koncepcji działania. Może kibice chcieliby, aby tak było, ale nie ma to nic wspólnego z prawdą - stwierdza członek zarządu Małgorzata Miller-Gogolińska, członek Zarządu. - Zastanawialiśmy się czy tę informację przekazywać w tym dniu, ale nie spodziewaliśmy się, że połączenie kropek w taki sposób, jak to się w wielu przypadkach stało, będzie tak kuriozalne.