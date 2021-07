Zawody wędkarskie na "piątym stawie" w Myszkowie. Kto wygrał?

Wędkarze łapali m.in. karpie, płocie, okonie. Wszystkie złowione ryby wróciły do stawu. Dla najlepszych były puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe. Nagrody rzeczowe były też dla najmłodszych uczestników zawodów.

Zawody odbyły się na legendarnym w Myszkowie "piątym stawie". Od późnej jesieni do wiosny spotykają się tutaj morsy. Morsują co tydzień. Przez większość część roku staw należy do wędkarzy, którzy dbają o akwen, regularnie go zarybiają, sprawdzają i naprawiają śluzy, brzegi.