Zderzenie trzech samochodów na ulicy Rymera w Radlinie. Sprawca został ukarany mandatem

Jak informuje policja w Wodzisławiu Śląskim, zgłoszenie o zderzeniu trzech samochodów na ulicy Rymera funkcjonariusze otrzymali w czwartek, 2 marca 2023 o godzinie 6:13. Kolizję spowodował kierowca audi, który wyjeżdżając ze strefy zamieszkania nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu volkswagenowi. Mało tego, doprowadził też do zderzenia z kolejnym samochodem.

– Kierujący audi to dwudziestosiedmioletni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Mężczyzna wykonał nieprawidłowo manewr włączania się do ruchu ze strefy zamieszkania i doprowadził do zderzenia z volkswagenem, który akurat wyprzedzał innego volkswagena. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, a volkswagenami kierowali trzydziestopięcioletni mieszkaniec powiatu rybnickiego oraz mieszkaniec powiatu wodzisławskiego w wieku dwudziestu dwóch lat – mówi asp. szt. Małgorzata Koniarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.