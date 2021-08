Zdjęcie Perseidy docenione przez NASA. Autorką jest Marzena Rogozińska z Bytomia, pasjonatka astrofotografii

Marzena Rogozińska na co dzień mieszka w Bytomiu. Z zawodu jest pedagogiem i pracuje w Szkole Podstawowej nr 45 w dzielnicy Szombierki oraz w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej jako wychowawca w internacie. W ubiegłym roku zaczęła natomiast mocniej interesować się astrofotografią. Skąd w ogóle wzięło się to hobby?

Ostatnio o bytomiance zrobiło się bardzo głośno - wszystko z powodu zdjęcia Perseidy, które wykonała w Busko-Zdroju (woj. świętokrzyskie) w nocy z 12 na 13 sierpnia (ok. godz. 1). Zostało ono wybrane przez NASA do Astronomy Picture of the Day (Astronomiczne Zdjęcie Dnia) i udostępnione w mediach społecznościowych. Od 1995 roku w ten sposób docenionych zostało dwanaście fotografii z naszego kraju.