Zgroza! Soła została zanieczyszczona podczas budowy obejścia Węgierskiej Górki. Martwe ryby unoszą się w szarej mazi

- Od pewnego czasu obserwowaliśmy dziwne zabarwienie wody w rzece Sole, która często przybierała nienaturalną barwę. Niestety, na początku nie mogliśmy zlokalizować źródła zanieczyszczenia. Do chwili, gdy strażnicy postanowił przemierzać rzekę metr po metrze, aż trafili do miejsca docelowego - informują przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej Żywiec.

Członkowie SSR Żywiec natychmiast zawiadomili odpowiednie służby, w tym straż pożarną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu oraz policję. Niestety, do miejsca zrzutu nieczystości nie było dojazdu, było ono bardzo trudno dostępne. Prowadziła do niego stroma ścieżka przez las. Po wstępnych oględzinach strażacy do pracy zadysponowali dwa quady oraz wezwali pluton ratownictwa chemicznego z Bielska-Białej. Następnie na miejsce dotarł przedstawiciel delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Bielska-Białej, który pobrał próbki do analizy.