zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa ma nowego sponsora głównego. Jest nim Stoelzle Częstochowa

Jak podkreślają władze częstochowskiego klubu, Stoelzle Częstochowa to wieloletni partner częstochowskiej drużyny, a przede wszystkim sponsor, na którego nasz klub zawsze mógł liczyć. Nie inaczej będzie w nadchodzącym sezonie, ponieważ firma zdecydowała się zostać sponsorem głównym – zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa.

Stoelzle Częstochowa to największy z siedmiu zakładów należących do Stoelzle Glass Group. Dostarcza on na rynek prestiżowe opakowania szklane dla największych światowych marek z branży farmaceutycznej, spirytusowej i spożywczej.

- Tak jak wielu innych częstochowian, pracownicy firmy Stoelzle Częstochowa to oddani kibice Włókniarza, którzy przy okazji każdego spotkania licznie zjawiają się na naszym obiekcie. Mamy nadzieję, że zbliżający się sezon będzie idealną okazją do świętowania wspólnych triumfów dzięki owocnej współpracy! - informuje zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa.