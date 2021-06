Złapała cię burza w samochodzie? Koniecznie zastosuj się do tych zasad. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami w pogodzie

NOWE Ataki hakerskie na skrzynki mailowe. Są szczegóły służb specjalnych. "Celem ataku było ponad 4350 adresów e-mail polskich obywateli"

Na liście celów przeprowadzonego przez grupę UNC1151 ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli lub funkcjonujących w polskich serwisach poczty elektronicznej – przekazał we wtorek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.