"Złodziej w Sokole Górskim" to pierwsza książka z serii detektywistycznej Przygoda w Pociągu Piotr Ciastek

"Złodziej w Sokole Górskim" to pierwsza książka z serii detektywistycznej Przygoda w Pociągu arc

Pociąg staje się scenerią do rozwiązania zagadki detektywistycznej. Skąd my to znamy? Skojarzenia z powieścią Agaty Christie są nieprzypadkowe.