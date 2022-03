Zmarł Egon Franke. Wspaniały szermierz z Gliwic miał 86 lat

Egon Franke zmarł po ciężkiej chorobie. Najwybitniejszy sportowiec pochodzący z Gliwic od połowy lat 70-tych mieszkał we Włoszech i tam też odbędzie się jego pogrzeb.

Egon Franke urodził się 23 października 1935 w Gliwicach, które wówczas należały do Niemiec. Po wojnie jego rodzina zdecydowała się zostać w Polsce, a on dopiero wówczas zaczął uczyć się języka polskiego. Szermierkę zaczął uprawiać na początku lat 50-tych reprezentując barwy Budowlanych Gliwice. W czasie służby wojskowej w latach 1955-57 występował w Legii, a po jej zakończeniu aż do 1971 r. walczył w barwach Piasta Gliwice.

Egon Franke zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich we florecie. W Tokio w 1964 r. jako pierwszy polski szermierz wywalczył złoto w turnieju indywidualnym, a razem z kolegami z drużyny sięgnął po srebrny medal. Z Meksyku w 19687 r. przywiózł brąz z turnieju drużynowego. Wcześniej w 1960 r. wystąpił jeszcze na igrzyskach w Rzymie.