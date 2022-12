Znamy zwycięzców konkursu #AktywnaKIA! Zobacz kto wygrał dwudniowy pobyt w hotelu i samochód na weekend!

Wraz z KIA Euro Kas zorganizaowaliśmy wyjątkowy konkurs fotograficzny, dedykowany parom, w którym zachęcaliśmy wszystkich do aktywnego spędzania czasu i uwiecznienia tego na zdjęciu! Na zwycięzców czekały fantastyczne nagrody!

Jak można było wziąć udział w konkursie? Należało zrobić zdjęcie jak aktywnie spędza się czas z drugą osobą w dowolnej kreacji, w dowolnym miejscu i wysłać je do nas. Im ciekawsza będzie fotografia tym większe szanse na wygraną.Na prace konkursowe czekaliśmy do 10 grudnia do godziny 12:00.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Mateusz Orpych z Góry Siewierskiej

II miejsce Renata Anioł z Rudzinca

Autor najlepszej fotografii będzie mógł cieszyć się autem KIA EV6 na weekend oraz dwudniowym pobytem w Hotelu Meta w Szczyrku. Laureat drugiego miejsca będzie miał możliwość skorzystania z uroków auta KIA Niro w trakcie weekendu i dwudniowego pobytu w Hotelu Meta w Szczyrku.