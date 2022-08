Znany żużlowiec z Rybnika uniewinniony od zarzutu gwałtu. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny

Antoni Fojcik, były żużlowiec z Rybnika został uniewinniony od zarzutu gwałtu na 40-letniej kobiecie, do którego miało dojść w 2019 roku. Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny, co w zasadzie kończy postępowanie w tej sprawie. Były żużlowiec, dziś już będący dobrze po 70-tce został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Krajeńskich, o gwałt na kobiecie do którego to miało dojść w Gościmiu. To właśnie w tamtejszym ośrodku na turnusie rehabilitacyjnym spotkali się byli żużlowcy z całej Polski. Jesienią 2019 roku był tam także Antoni Fojcik. W tym samym ośrodku w Gościmiu przebywała wówczas ponad 40-letnia kobieta. Pomiędzy nią, a byłym zawodnikiem miało dojść do kontaktu płciowego, czego wynikiem było potem oskarżenie o gwałt.

O zdarzeniu z udziałem zawodnika policję zawiadomiły wówczas znajome 40-latki, które twierdziły, że do zbliżenie ich znajomej i byłego zawodnika doszło wbrew woli kobiety. W telewizji ukazał się nawet reportaż w którym opisywano – jak twierdzono - kulisy sprawy. Tą zajęła się dość szybko Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich.- Kobieta została przesłuchana. Nie pamiętała szczegółów dotyczących przebiegu tego zdarzenia. Stwierdzono u niej 1,2 promila alkoholu we krwi. Brała w tym czasie jednak również leki. Niepamięć może więc wynikać z wzajemnego oddziaływania medykamentów i alkoholu – mówił portalowi gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl Roman Witkowski, ówczesny rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.