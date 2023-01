Zobacz Adama Małysza u szczytu popularności. To zdjęcia z początku wieku [ZDJECIA ARCHIWALNE] Karina Trojok

Adam Małysz to ikona polskiego sportu. Orzeł z Wisły rozbudził w Polakach miłość do skoków narciarskich, a u szczytu popularności znali go w naszym kraju zarówno wszyscy kibice sportu jak i cała rzesza gospodyń domowych. Zobaczcie jak wyglądał obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego u szczytu swojej popularności na początku XXI wieku. Oto Adam Małysz na archiwalnych zdjęciach.