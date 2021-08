Żółta wstążka u psa to nie ozdoba, a bardzo ważna informacja i ostrzeżenie. Co oznacza? Wciąż wiele osób nie wie, jak się zachować Arkadiusz Biernat

Żółta wstążka, kokardka, bandamka, mucha, sznurek na smyczy lub obroży psa to nie ozdoba. Mogą to być też szelki. Co oznaczają? Wciąż wiele osób nie wie, jak odczytywać tą informację, a to bardzo ważne. W dużym skrócie oznacza ona: nie podchodź, pies potrzebuje przestrzeni. - Jak zachować się nie wiedzą dzieci, młodzież, dorośli, ale przede wszystkim również duża część właścicieli psów. Brakuje świadomości. Proszę nagłośnić sprawę i wytłumaczyć. To bardzo ważne – zwraca uwagę pani Monika.