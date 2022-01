Żółte i czerwone strefy covidowe. Tak wyglądałby nowy podział w woj. śląskim. Najsurowsze restrykcje obowiązywałyby w 12 powiatach RED

Eksperci co do jednego są zgodni, czeka nas piąta fala koronawirusa, wywołana przez bardzo zaraźliwy Omikron. W praktyce oznacza to, że w najbliższych tygodniach znacznie wzrośnie liczba zakażeń koronawirusem. Czy rząd wprowadzi nowe obostrzenia na ferie? A jeśli tak, to dla wszystkich czy tylko w tych regionach, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza. Sprawdziliśmy, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy zielone, żółte i czerwone, gdyby obowiązywały.