Zoo w Chorzowie organizuje konkurs dla dzieci. Chce zachęcić najmłodszych do recyklingu i ekologicznych postaw Marcin Śliwa

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie ogłosił konkurs dla dzieci na model eko-zwierzaka. Praca plastyczna zgłoszona do zabawy musi być wykonana z wykorzystaniem surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury, puszek, kapsli, zakrętek i plastikowych butelek. Ma to zachęcić najmłodszych do recyklingu i proekologicznych postaw.