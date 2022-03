Zoo w Chorzowie, Pokazowa Zagroda Żubra w Pszczynie, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – wybierzmy się tam na wycieczkę! Monika Krężel

Zoo w Chorzowie, Pokazowa Zagroda Żubra w Pszczynie, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu. To tylko niektóre placówki w naszym regionie zajmujące się zwierzętami. Jak radzą sobie biznesowo w pandemicznym czasie? Nie da się ukryć, że ich pracownicy dwoją się i troją, by zwierzętom niczego nie brakowało. My też możemy je wspomóc. Jak? W prosty sposób: wybierzmy się do nich na wycieczkę!