Żory są jedynym miastem w woj. śląskim, w którym przybyło mieszkańców. Prezydent Socha: to wynik realizowanej od lat wizji miasta Piotr Chrobok

W Żorach mieszka około 63 tysiące osób. arc.

O 372 osoby zwiększyła się liczba mieszkańców Żor w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. To nie jest oszałamiający wynik, ale robi wrażenie, gdy skonfrontuje się go z innymi miastami województwa śląskiego. Tylko w Żorach w 2020 roku w porównaniu z poprzednim rokiem przybyło mieszkańców. Prezydent Waldemar Socha wskazuje, że to wynik realizacji wieloletniej wizji miasta i ma nadzieje, że tendencja utrzyma się w kolejnych latach.