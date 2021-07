Zróbmy sobie grządki. Katowice szukają społecznych ogrodników. W mieście powstają ogrody, będzie można uprawiać m.in. zioła i warzywa

– Już wcześniej angażowaliśmy mieszkańców w dbanie o bioróżnorodność w mieście. Wspólnie m.in. siejemy łąki kwietne, sadzimy drzewa z aplikacji czy adoptujemy stare donice w mieście. To pozwoliło nam dostrzec duży potencjał do rozwijania miejskiego ogrodnictwa, które służy integracji lokalnych społeczności i wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Do 11 lipca potrwa nabór uczestników do projektu „Zróbmy Sobie Grządki” - tworzonego wspólnie przez UM w Katowicach i Zakładu Zieleni Miejskiej, w ramach miejskiego projektu KATOobywatel. Miasto chce zaangażować społeczności lokalne w miejskie ogrodnictwo i stworzenie czterech prototypowych ogrodów społecznych.

Częścią każdego z ogrodów będzie również dodatkowy element wykonany na miejscu z drewna: ławka, leżak, pergola, stolik z siedziskami, kompostowniki itp. Mieszkańcy w „pakiecie startowym” dostaną materiały do konstrukcji grządek, ziemię i sadzonki wybranych roślin – do wyboru będą rośliny jadalne, zioła i kwitnące byliny – oraz zestawy drobnych narzędzi ręcznych z konewką. Miastoogród stworzy także rodzaj poradnika „zrób to sam”, żeby zachęcić mieszkańców Katowic do tworzenia podobnych ogródków na własną rękę.