16 luksusowych samochodów na licytacji. Wystawiła je śląska KAS w maju 2021. Najwyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży porsche 911 carrera

Złota i platynowa biżuteria na licytacji w Katowicach

Złotą biżuterię i oryginalne platynowe ozdoby licytuje dzisiaj Krajowa Administracja Skarbowa w Katowicach. To kolejna licytacja biżuterii należącej do barona śląskiej mafii paliwowej Henryka Musialskiego. Tym razem licytowane będą złote oraz platynowe wyroby jubilerskie. Jeżeli pierwsza licytacja ruchomości nie dojdzie do skutku to druga licytacja odbędzie się 15 kwietnia 2021 r.