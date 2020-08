20 lat temu otwarto sklep IKEA w Katowicach. Kto pamięta? Co wtedy kupowaliście?

Katowicką Ikeę otwarto dokładnie 30 sierpnia 2000 roku. Jak na owe czasy, była to dla Katowic wielka sprawa. Dwupoziomowy sklep stanowił nowość na tle tych, które istniały w podwarszawskich Jankach czy Krakowie.

Do dziś mówi się, że obecność wielkopowierzchniowego sklepu Ikei świadczy o metropolitalności miasta.

Zanim Ikea dotarła do Katowic, najbliższy sklep znajdował się w Krakowie (jest w tym samym miejscu do dziś). Ikea wpisała się na stałe w pejzaż Katowic. Jest oczywiście sklepem meblowym, ale tak samo przez lata stała się miejscem na krótkie spotkania biznesowe dla przedstawicieli handlowych (kawa i ciastko za kilka złotych), obiady dla pracowników pobliskich firm (klopsiki), niedzielne spacery dla całych rodzin (no cóż… tak jest).

Ikea w Katowicach ma już swoją historię

Było kilka znaczących wydarzeń w życiu Ikei na Śląsku. Na przykład wtedy, gdy miesiącami remontowano dwupoziomowy parking i były kłopoty z wjazdem lub wtedy, gdy Ikea ogłosiła, że będzie budować drugi sklep w Zabrzu (ostatecznie projekt zawieszono). Albo też, gdy podjęto decyzje o budowie odrębnej hali obok hali głównej – magazynu. Ostatnio katowicka Ikea była na ustach całej Polski po tym, jak pojawiły się zdjęcia z ogromnej kolejki stęsknionych klientów, którzy pierwszy raz odwiedzali sklep po szczycie obostrzeń pandemicznych.