IKEA: wyjątkowe promocje i wyprzedaż na koniec sierpnia 2020. Klienci są zaskoczeni cenami od 0,99 zł na koniec lata w IKEA

Sierpień 2020 to kolejny miesiąc, w którym w sklepach IKEA można natrafić na korzystne przeceny rozmaitych artykułów. Znajdziemy je praktycznie w każdym dziale sklepu stacjonarnego, ale czasami są ukryte, więc trzeba się naszukać.

Sklepy szwedzkiej sieci IKEA są bardzo popularne w Polsce. Te "supermarkety" z meblami i wyposażeniem wnętrz oferują zwykle niedrogie produkty, dostępne od ręki - co w czasach, gdy znaczną większość mebli produkuje się tylko na zamówienie i trzeba na nie czekać tygodniami (a ostatnio nawet miesiącami ze względu na opóźnienia spowodowane epidemią) jest zaletą nie do przecenienia.

Oprócz przecenionych produktów - to zwykle te, które są końcówkami serii, w IKEA można znaleźć też sporo produktów tańszych dla posiadaczy karty IKEA Family. Warto na nie też zwrócić uwagę, bo są wśród nich niezłe okazje cenowe.

Wielka wyprzedaż w IKEA Katowice. Sprawdź, co można kupić

W województwie śląskim funkcjonuje tylko jedna IKEA - w Katowicach. Były szumne plany, by powstały jeszcze dwie nowe - w Zabrzu (gdzie wokół IKEA miało być zbudowane centrum handlowe) i w Częstochowie. Z tych planów nic nie wyszło i nie zanosi się na to w najbliższych latach, by katowickiej IKEA przybył jakiś siostrzany sklep w naszym regionie.