27 milionów zwolnień lekarskich w 2022 roku. ZUS przedstawił dane. Na to najczęściej chorowali i skarżyli się Polacy w 2022 roku

W 2022 r. zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najczęstszą przyczyną nieobecności pracowników były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na co jeszcze skarżyli się Polacy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco monitoruje, na co chorują Polacy. Pozwalają na to elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Dzięki temu rozwiązaniu dzień po dniu możemy badać strukturę nieobecności i przyczyny chorób oraz wydatki na świadczenia. Z danych ZUS korzystają inne instytucje. W ten sposób e-ZLA pomaga budować przyszłą politykę zdrowotną, w tym profilaktykę – podkreśliła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Sprawdźcie w naszej galerii na co najczęściej chorowali Polacy w 2022 roku

– W całym 2022 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 21,8 mln zwolnień z powodu choroby własnej, było to w sumie 239 mln dni nieobecności w pracy. Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. W porównaniu z 2021 r. jest to mniej o 0,4 proc. Natomiast liczba zaświadczeń lekarskich wzrosła o 6,7 proc.– zaznaczyła szefowa ZUS.

Częściej L4 wystawiano kobietom. W jakim wieku najczęściej chorujemy?

Ponad połowę ( 55,5 proc.) zwolnień z powodu choroby wystawiono kobietom. W 2021 r. odsetek ten był niższy i wynosił 54,8 proc.

W 2022 r. najdłużej przebywały na zwolnieniu osoby w wieku 30–39 lat – 27,5 proc. dni absencji chorobowej (w porównaniu do 27,8 proc. w ubiegłym roku). Wśród kobiet w tym przedziale wiekowym było to 31,4 proc. dni nieobecności (nieznacznie mniej niż w 2021 r. – 32 proc.). Natomiast wśród mężczyzn najwyższy odsetek nieobecności – 23,7 proc. – odnotowano w grupie wiekowej 40–49 lat (w 2021 r. było to 23,2 proc.). Z powodu jednostki chorobowej „zdrowie pacjenta po zakończeniu COVID-19 (U09)” wystawiono 173,5 tys. zwolnień, w sumie na 1 mln 542 tys. dni nieobecności. Natomiast z powodu pozostałych jednostek chorobowych powiązanych z COVID-19 (jednostki U08, U10, U12) wystawionych zostało 18,5 tys. zaświadczeń lekarskich na 141,9 tys. dni.

Ile zwolnień wystawiono z powodu COVID-19?

W grudniu 2022 r. z powodu COVID-19 wystawiono 15,3 tys. zwolnień na 98,9 tys. dni absencji chorobowej. Najczęściej wystawiane były one w województwach: mazowieckim (19,9 proc.), dolnośląskim (12,1 proc.), wielkopolskim (10,1 proc.) i śląskim (9,8 proc.).

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!