300 metrów trasy z peronu stacji Pyrzowice Lotnisko do terminali. Piechotą to około 300 metrów Anna Dziedzic

Trwa budowa stacji kolejowej Pyrzowice Lotnisko. To tu będą wysiadać pasażerowie, którzy do lotniska przyjadą pociągiem

Pasażerowie, którzy w 2023 roku wysiądą na peronie stacji Pyrzowice Lotnisko będą musieli przejść z bagażami około 300-400 metrów, zanim dotrą do głównego terminalu Portu Lotniczego Katowice Airport. Na razie nie ma co liczyć na to, że będzie to droga zadaszona lub poprowadzona podziemnym tunelem jak to jest np. na lotnisku w Gdańsku, czy Krakowie. Port Lotniczy nie wyklucza podobnych rozwiązań w przyszłości, lecz na razie skupia się na innych ważnych i kosztownych inwestycjach.