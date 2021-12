40-lecie pacyfikacji kopalni "Wujek". Wystawa w Bibliotece Śląskiej. Niezwykłe zdjęcia Marka Janickiego

Wiele zdjęć Marka Janickiego dopiero dzisiaj ujrzało światło dzienne.

– Marek Janicki był świadkiem historii polskiej i śląskiej fotografii – mówi fotoreporter „Dziennika Zachodniego”, Arkadiusz Gola, otwierając wystawę – Te zdjęcia po raz pierwszy zostały pokazane w takiej rozpiętości. Co roku możemy je zobaczyć we wszystkich mediach. Cztery, pięć fotografii cały czas krąży w obiegu i to właśnie one odcisnęły się w naszej pamięci. Reszta dopiero dziś ujrzała światło dzienne – dodaje.