5 tys. zł kary dla trenera Górnika Zabrze. Lijewski proponuje debatę na temat sędziowania

- Na pewno moje zachowanie nie było wzorowe. Zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy w pewnym środowisku mówić nie wypada - mówi Marcin Lijewski. - Ale też każdy kto mnie zna, a funkcjonuję w piłce ręcznej ponad ćwierć wieku, ten wie, że nie leży do mojej natury, by w ten sposób oceniać pracę innych. Ale... mówiąc kolokwialnie, jestem tylko człowiekiem i czasami też puszczają mi nerwy. Zwłaszcza kiedy po raz kolejny trzeba wypić kielich goryczy, a nie można zrzucić winy tylko na siebie czy zawodników, od czego zawsze zaczynam, ale też na osoby trzecie...

- Za takie zachowanie kara musi zostać wymierzona. Tutaj nie ma dyskusji, faktycznie powiedziałem kilka zdań za dużo i w mało eleganckiej formie. Zresztą w odpowiedzi na skargę przyznałem, że nawet dobrowolnie poddam się karze, choć sugerowałem znacznie niższą kwotę od tej, którą otrzymałem. Suma pięciu tysięcy wydaje mi się „kosmiczna" i zupełnie nieadekwatna do tego, co tak naprawdę się stało - ocenia wymiar kary trener Górnika Zabrze.

- W oświadczeniu, które wysłałem do związku oczywiście wyraziłem żal i przeprosiłem sędziów stolikowych za moje zachowanie - relacjonuje Lijewski. - Nie miałem jeszcze okazji przeprosić ich osobiście, ale na pewno przy najbliższej okazji postaram się to zrobić.

- Spotykając się z innymi trenerami, rozmawiamy na różne tematy. W ostatnim czasie głównie jednak na temat pracy sędziów. To chyba jest sygnał, że trzeba się zająć tą sprawą i jako dyscyplina mamy problem - dodaje Lijewski.

Jakie więc Marcin Lijewski widzi jego rozwiązanie?

- Powinno dojść do debaty. Spokojnej, merytorycznej, pozbawionej niezdrowych emocji, z takim założeniem, że wszyscy jedziemy na jednym wózku i w jednym kierunku. I wszystkim nam zależy na rozwoju. Dlatego dyskusja na temat podniesienia poziomu sędziowania nie powinna się ograniczyć tylko do środowiska arbitrów, ale uczestniczyć w niej powinni też trenerzy, zawodnicy i osoby, które na piłce ręcznej się znają – mówi trener zabrzan. - Samo oglądanie meczów i dyskutowanie w gronie sędziowskim to za mało. Trzeba wielu spojrzeń i wypracowania wspólnych rozwiązań. Chyba w imieniu naszego środowiska mogę zadeklarować, że trenerzy są do dyspozycji.