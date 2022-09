7. Festiwal Filmów Polskich „Wisła” w Azerbejdżanie. Wkrótce ruszy do Uzbekistanu i Turcji

7. Festiwal Filmów Polskich „Wisła” w Azerbejdżanie

We wtorek, 13 września, widzowie zobaczyli „Boże Ciało” Jana Komasy, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę i postanawia zostać księdzem.

Po warunkowym zwolnieniu z „poprawczaka” zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim, do którego jednak nie trafia – udaje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod nieobecność duchownego chłopak wykorzystuje nadarzającą się okazję i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską, budząc swoimi metodami ewangelizacyjnymi kontrowersje wśród mieszkańców miasteczka, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami.