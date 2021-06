7-latek omal nie zginął na przejściu w Rędzinach. Pirat drogowy aresztowany, ale konsekwencje grożą również rodzicom

Rafał K. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tłumaczył, że jechał przez Rędziny z prędkością ok. 100 km/h, bo "mu się spieszyło". Kierowca złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

- Zgodnie z nowymi przepisami hulajnoga elektryczna jest pojazdem napędzanym elektrycznie i zabronione jest poruszanie się nim po drodze dziecka w wieku do 10 lat oraz przejeżdżanie wzdłuż po przejściu dla pieszych. Ponadto przepisy zabraniają dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze, dlatego czynności będą również prowadzone pod kątem naruszenia tego zakazu przez opiekunów 7-latka - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie wystąpi również do zarządcy drogi w sprawie wyznaczonego miejsca parkingowego w rejonie przejścia dla pieszych.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i wyobraźnię na drodze, a przede wszystkim o przestrzeganie obowiązujących przepisów po to, by każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i w większości przypadków zależy od nas samych. Każdy z nas ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa. To, w jaki sposób zachowujemy się na drodze i respektujemy obowiązujące przepisy wpływa na bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników drogi. Mając świadomość, że na drodze nie jesteśmy sami, razem zadbajmy o swoje życie i zdrowie - dodaje Sabina Chyra-Giereś.