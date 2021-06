Rędziny. Omal nie potrącił dziecka na pasach na DK 91. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące

Roman Protasiewicz. Kim jest białoruski opozycjonista i jego dziewczyna Sofia Sapiega?

Kim jest Roman Protasiewicz? Gdy białoruski opozycjonista został zatrzymany na lotnisku w Mińsku, jego nazwisko znalazło się na ustach całego świata. Co takiego zrobił Protasiewicz, że zatrzymano go w taki sposób? Razem z nim została zatrzymana także jego dziewczyna, Sofia Sapiega. Sprawdź, co wiadomo o tym, kim jest Roman Protasiewicz i jego partnerka.