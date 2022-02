A mogło być tak pięknie… czyli polskie kino w dobie pandemii

W roku 2018 roku frekwencja w polskich kinach wyniosła 59,7 mln widzów, w kolejnym tendencja była wzrostowa, bo wynik to 60,2 mln. Należy zaznaczyć, że w tymże roku częstotliwość uczestnictwa polskiego widza w kinach była najwyższa w Europie: w Polsce – 1,6 widza, w kinach Starego Kontynentu – 1,5 widza na rok. Rok 2020 zapowiadał się równie dobrze, ale… tylko do 11 marca! Wówczas rozpoczął się covidowy okres, który w zasadzie trwa do dzisiaj. Wprowadzony lockdown zamroził dużą cześć naszej gospodarki, zamknął ludzi w domach, a co za tym idzie, również wszelkie restauracje i przybytki kultury, a wśród nich obiekty kinowe. Zapanowały strach i niepewność, a nawet ja zabawiłem się w poetę i napisałem wówczas wierszyk, którego fragment cytuję: „A kiedy już będzie normalnie, I z twarzy opadną „szmaty”, Już nie pracujemy zdalnie, A córka przylgnie do taty! I wnuczek uściska dziadka, A my spotkamy się w pubie, Przy piwie, gdzie gadka-szmatka, I będzie żyło się żwawiej. I buzia już odsłonięta, A uśmiech jest śnieżnobiały, Kobieta wniebowzięta, Mężczyzna bardziej śmiały… Gdy twarz odkryje mężczyzna, I zgoli zarost na twarzy, Wreszcie normalność – to przyzna, Wszak każdy z nas o tym marzył (…)”. Ale normalnie nadal nie jest, festiwale filmowe na całym świecie w 2020 roku zostały odwołane, w ubiegłym roku niektóre zmieniły daty, np. ten canneński odbył się w lipcu i był… „zamaskowany” (konieczność chodzenia w maseczkach)!