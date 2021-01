Adam Małysz apeluje do turystów: Przyjedźcie do Wisły, jak już będzie można! Pomóżcie hotelarzom i restauratorom

Adam Małysz zaapelował do turystów, by przyjeżdżali do Wisły, gdy tylko zostaną poluzowane obostrzenia związane z pandemią. - Jestem z Wisły, mam tu mnóstwo przyjaciół, kolegów i znajomych, którzy prowadzą swoje firmy. Niestety, większość z nich z nich zostało pozbawionych środków do życia - przyznał w nagraniu zamieszczonym na profilu Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.

Adam Małysz zaapelował do turystów, by przyjechali do Wisły, gdy tylko zostaną poluzowane obostrzenia związane z pandemią. W nagraniu zamieszczonym na facebookowym profilu Wiślańskiej Organizacji Turystycznej zwrócił uwagę na trudną sytuację wiślańskich przedsiębiorców. - Jak wiecie jestem z Wisły, mam tu mnóstwo przyjaciół, kolegów i znajomych, którzy prowadzą swoje firmy. Niestety, większość z nich z nich zostało pozbawionych środków do życia przez sytuacje, która jest na całym świecie, nie tylko w Polsce - powiedział.

Przyznał, że w takiej sytuacji można tylko i wyłącznie zachęcić turystów, by przyjechali do Wisły, kiedy tylko pozwolą na to warunki związane z obowiązującymi obostrzeniami. Podkreślił, że w Wiśle jest wiele atrakcji, z których turyści mogą skorzystać, a jednocześnie wesprzeć hotelarzy i restauratorów, jeśli tylko hotele i restauracje zostaną otwarte.