Akademicka Perć na Babią Górę jest już otwarta! To najtrudniejszy szlak w Beskidach

Akademicka Perć na Babią Górę jest już otwarta

Jak poinformował Babiogórski Park Narodowy, Akademicka Perć, szlak żółty biegnący od Górnego Płaju na Babią Górę, jest już otwarta jest dla ruchu turystycznego. To najtrudniejszy szlak prowadzący na szczyt Królowej Beskidów. Co istotne – jednokierunkowy, przeznaczony tylko do podchodzenia.