Aktorka Kamilla Baar kolejny raz szykuje niezwykły performance w samym centrum Katowic. Przez 24 godziny będzie zamknięta w szklanej klatce

- Napawa mnie dumna, że poprzez sztukę mogę reprezentować jednostki, których na co dzień pozbawia się swobody wyrażania siebie. Inscenizacja w reżyserii Katarzyny Borkowskiej to nie tylko studium kobiety będącej pod ciągłą presją i kontrolą społeczną, ale przede wszystkim akt dopuszczenia jej do głosu. W przeciwieństwie do oryginalnych źródeł, na których oparty jest nasz projekt, ta historia niesie nadzieję na happy end – mówi Kamilla Baar.