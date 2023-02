Aleksander Piontek, syn policjantów z Tarnowskich Gór, potrzebuje rehabilitacji. Jego rodzice pomagają innym, dziś sami proszą o pomoc

Aleksander Piontek potrzebuje pomocy – można przekazać 1,5 proc. podatku

Aleksander Piontek urodził się 8 kwietnia 2021 r. z zespołem chorób genetycznych.

- Chłopiec urodził się z małogłowiem, obustronnym niedosłuchem oraz niskim napięciem mięśniowym – informuje komenda w Tarnowskich Górach.

Olek przechodzi intensywną rehabilitację od 2 miesiąca życia, dzięki niej ma szansę na to, by kiedyś móc bawić się ze swoimi rówieśnikami. Jak się okazało w trakcie dalszych badań, chłopiec urodził się z Zespołem Kleefstra, diagnozę postawiono dopiero w 8 miesiącu życia Olka. Choć zespół został wyodrębniony w 2005 r., choroba jest bardzo rzadka i nie do końca znana przez lekarzy, jednak regularna rehabilitacja pozwoli chłopcu na samodzielne funkcjonowanie w dalszym życiu.