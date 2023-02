Roman Kostrzewski – tablica pamiątkowa w Bytomiu na 1. rocznicę śmierci legendarnego wokalisty. Okręt mój płynie dalej...

Tablica pamiątkowa na skwerze Romana Kostrzewskiego

Roman Kostrzewski urodził się w Piekarach Śląskich, jednak przez lata związany był z Bytomiem. Właśnie z tego powodu w październiku 2022 bytomscy radni podjęli decyzję, by skwer przy ul. Parkowej nazwać imieniem legendarnego wokalisty. W pierwszą rocznicę śmierci, muzyk został uhonorowany tablicą pamiątkową, którą 11 lutego odsłonięto na skwerze. Po odsłonięciu tablicy, o godz 16.00, odbył się koncert „Okręt płynie dalej – Port Bytom” zorganizowany w ProFort Centrum w Miechowicach.

Roman Kostrzewski ma w swoim dorobku kilka albumów solowych, jednak pierwsze sceniczne kroki stawiał w zespole Kat. Grupa powstała na przełomie lat 1979-1980 w Katowicach z inicjatywy gitarzysty Piotra Luczyka i grającego na perkusji Ireneusza Lotha, wkrótce do zespołu dołączył charyzmatyczny wokalista. To właśnie z Romanem za mikrofonem grupa zrealizowała nagrania debiutanckiego singla, a nieco później – pierwszego albumu zatytułowanego „Metal And Hell”.