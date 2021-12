Aleksander Wierny: Te książki to dzieci pandemii. Rozmowa z pisarzem z Częstochowy o dwóch jego nowych książkach

Tomik poezji „małe nowe ciała” to osobista książka i osobista poezja tak, jak w przypadku „Częstochowy” i „Sygontki”. Tam tematem przewodnim jest miejsce, tutaj choroba.

Teraz dla nas wszystkich głównym tematem rozmów i przemyśleń jest choroba i ona jest także tematem książki poetyckiej. Tom opowiada o konsekwencjach, jakie ona ze sobą niesie. Taka choroba, która jest doświadczeniem granicznym, bliskim śmierci; która powoduje, że patrzymy na rzeczywistość w innej perspektywie. I tak też jest skonstruowana ta książka.

Mówimy o koronawirusie?

Tak, żadna to tajemnica, bo niektóre z tych wierszy są rezultatem moich doświadczeń na oddziale covidowym, na którym leżałem dość długo. Najbardziej zależało mi na pokazaniu zmiany perspektywy. Kiedy dopada nas choroba, która dewastuje ciało, od razu zmieniła się sposób postrzegania świata.

Niestety jest to bardzo pesymistyczna książka, bo mam wrażenie, że nie tylko nasze ciała chorują, ale i nasze umysły. A dostrzegłem to może nie tyle w tym szpitalu, bo tam był zajęty jednak czymś innym, ale potem miałem dłuższą chwilę rekonwalescencji. Siłą rzeczy zanim doszedłem do siebie, trochę czasu spędziłem unieruchomiony w domu, pozwalając sobie jedynie na krótkie spacery,. To pomaga się uważniej rozejrzeć wokół siebie i przemyśleć wiele rzeczy. Moment wyizolowania, kiedy można nabrać dystansu i spojrzeć uważniej, spowodował, że moje refleksje nie są najoptymistyczniejsze.