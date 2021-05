AlterFest Mysłowice 2021 PROGRAM BILETY Kamp! i Paulina Przybysz wystąpią w kościele ewangelickim

Organizatorzy ujawnili cały skład tegorocznej edycji festiwalu muzyki alternatywnej AlterFest. W tym roku w kościele ewangelickim będziemy mogli pobawić się do muzyki dziesięciu zespołów, w tym m.in. Pauliny Przybysz czy zespołu Kamp!.

Znamy pełny skład artystów na AlterFest 2021 Twórcy AlterFest w Mysłowicach ujawnili drugą połowę składu artystów, którzy wystąpią w tym roku na festiwalu. Kościół ewangelicki w Mysłowicach znów rozbrzmi ciekawym, alternatywnym brzmieniem. Do pierwszej piątki artystów, którzy zostali ogłoszeni już wcześniej, dołącza Paulina Przybysz, Bluszcz, Piernikowski, Rat Kru oraz Mark Mantra. Spodziewać się można zatem ogromnej różnorodności gatunkowej oraz najwyższego poziomu artystycznego. Nie zabraknie również wyjątkowego, odrobinę tajemniczego klimatu, jaki co roku towarzyszy imprezie. - Przestrzeń mysłowickiego kościoła ewangelickiego wręcz idealnie współgra z muzyką prezentowaną podczas AlterFestu. Ten niesamowity klimat połączony z doskonałymi brzmieniami sprawi, że ponownie będziemy mogli wziąć udział w prawdziwej muzycznej uczcie – mówi Łukasz Prajer, twórca AlterFestu. ZOBACZCIE ZDJĘCIA ARTYSTÓW ALTERFEST 2021

AlterFest to festiwal muzyczny, odbywający się w Mysłowicach od 2012 roku. Niezwykły klimat tego miejsca w połączeniu z wyjątkową muzyką sprawia, że jest to jedno z najciekawszych wydarzeń muzycznych na Śląsku. Dotychczas podczas festiwalu mieliśmy okazję usłyszeć około stu wykonawców prezentujących szeroko pojętą muzykę alternatywną, takich jak m.in. The Dumplings, Bitamina BOKKA, Król, L.Stadt, czy xxanaxx.

AlterFest BILETY Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 23-24 lipca. Bilety jednodniowe (50 zł)

Karnety dwudniowe (80 zł) Bilety możemy już kupić na portalu KupBilecik.pl. AlterFest ARTYŚCI W tegorocznej edycji festiwalu muzyki alternatywnej wystąpią: Kamp!

WaluśKraksaKryzys

Lordofon

Agata Karczewska

Hage-O

Paulina Przybysz

Bluszcz

Piernikowski

Rat Kru

Mark Mantra AlterFest 2021. Kto wystąpi w kościele ewangelickim w Mysłowicach? Poniżej prezentujemy informacje o drugiej połowie składu artystów AlterFest 2021.

Paulina Przybysz to artystka znana z takich składów i wcieleń jak Sistars, Pinnawela, Rita Pax i Archeo. Dorastała w busie z kolegami z Sistars i siostrą ale po zawieszeniu działalności zespołu szybko przeszła do nowych wydawnictw, by w 2017 powrócić na scenę pod swoim imieniem i nazwiskiem z nagrodzoną fryderykiem za najlepszy album elektroniczny płytą „Chodź tu”. Otwartość na muzykę doprowadziła przez ostatnie lata do niezliczonej liczby kolaboracji studyjnych i koncertowych, między innymi z muzykami takimi jak Stanisław Sojka, Tomasz Stańko, Pharoahe Monch, Keyon Harold, Krzysztof Zalewski, Envee, czy Grubson. Przez dwa ostatnie lata odpowiadała jako dyrektorka artystyczna za trasę Women's Voices, gdzie czołowe polskie wokalistki takie jak Kayah, Edyta Bartosiewicz, Brodka, Nosowska, Natalia Przybysz i wiele innych cudownych głosów mogły razem budzić kobiecą energię i świadomość ekologiczną, dołączyła także do zacnego grona składu Culture Revolution, który łączył światowe gwiazdy jazzu i hip hopu z polskimi muzykami. W lutym 2020 ukazał się jej drugi solowy album „Odwilż”, nagrany przy współpracy ze zdolnymi producentami po raz pierwszy w historii wydawnictw artystki w całości napisany przez nią w języku polskim przy współpracy z ekipą młodych zdolnych producentów. Królowa dygresji przeplata tematykę społeczną z romantyczną, intymną szczerością wpuszczając do swojego świata znakomitych gości. Drugi Album Artystki, także zyskał nominację do Fryderyka.

Bluszcz to wrocławski duet elektroniczno-gitarowy tworzony przez dwóch braci Jarka i Romka Zagrodnych. Zespół porusza się w klimatach muzyki gitarowo-elektronicznej, czerpiąc z brzmień starej polskiej fali syntezatorowej lat 80' z wyraźnymi wpływami post-punku. Zespół zadebiutował albumem „Junior”. Swój pierwszy koncert Bluszcz zagrał na OFF Festivalu w Katowicach. W kwietniu 2019 r. zespół wydał drugi album długogrający zatytułowany „W Naszych Domach”, tym razem w całości nagrany w języku polskim. We wrześniu 2020r. Bluszcz powrócił z trzecim krążkiem zatytułowanym „Kresz”, łączącym współczesność z brzmieniem klasycznych polskich piosenek lat '80 i '90.

Piernikowski - producent, wokalista, autor tekstów i kompozytor. Wokalista i współproducent zespołu Syny oraz nieistniejącej już grupy Napszykłat. Autor solowych krążków „Się żegnaj” i „No Fun”. Jego twórczość rozciąga się od synostwa, przez działalność solową aż po kompozycje teatralne. Ma na swoim koncie nominację do Paszportu Polityki, a także koncerty na ważnych festiwalach w Polsce i za granicą, takich jak Avant Art Festival, Distorted Festival, New York’s Unsound, czy odbywający się w Barcelonie Primavera Sound.

Rat Kru - poznański duet poruszający się w granicach szeroko pojętej muzyki elektronicznej. Sami komponują i wykonują swoje utwory, śpiewając napisane przez Papę Mustę teksty, które pobudzają wyobraźnię i opisują fragmenty rzeczywistości. Sami swoją muzykę określają betonową sambą, porywając do tańca tłumy na koncertach. Ich album „Rok szczura” jest charakterystyczną mieszanką muzyczną nawiązującą do lat 90-tych. Nie są im obce gatunki takie, jak techno, rap czy pop. Coraz ważniejszą rolę w ich muzycznej przygodzie odgrywa wizerunek sceniczny. Luźne sportowe stroje, maska szczura, oprawa świetlna mają dodatkowo uwalniać energię podczas występów zachęcając publikę do wspólnej zabawy. Mark Mantra to producent i songwriter z południa kraju, mający na koncie współpracę m.in. z muzykami Myslovitz, czy Lenny Valentino. Kochający emocjonalność Jeffa Buckleya i nostalgię Radiohead. Aktualnie pracuje nad pierwszą solową płytą.

