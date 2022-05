„Amazing Spider-Man. Tom 4. Ścigany” to dobry komiks, ale nie dorównuje "Ostatnim łowom Kravena" RECENZJA

„Ostatnie łowy Kravena” to komiks kultowy. To jedna z najlepszych historii o Spider-Manie i jeśli jest się fanem tego superbohatera, to wstyd się przyznać, że się tych runów nie przeczytało.

Dlaczego przypominam to dzieło? Bo najnowszy tom „Amazing Spider-Man. Tom 4. Ścigany” autorstwa Nicka Spencera świadomie i w dużej części nawiązuje do „Ostatnich łowów Kravena”. Jednak od razu ostudzę Wasz entuzjazm. Tom Spencera jest udany, ale z pewnością nie dorównuje znakomitemu poprzednikowi.

Kraven i Arcade mają szalony plan, aby skonfrontować bogatych łowców ze Spider-Manem i jego największymi wrogami. W tej grze, w której pojawia się również syn Kravena, nie wiadomo do końca, kto jest myśliwym, a kto zwierzyną.

Spencer udanie wykorzystuje potencjał wynikający z wielkiej liczby bohaterów, którzy pojawiają się w komiksie. Zagląda do psychiki nie tylko Kravena i Spider-Mana, ale również innych postaci. Czasem czyni to lepiej (tak jest w przypadku Czarnej Kotki i Gibbona), czasem znacznie gorzej (Sęp w wydaniu Spencera jest karykaturalny i jednowymiarowy).