Apel do rządu o odmrożenie handlu. Kiedy zostaną otwarte sklepy budowlane, meblowe, elektroniczne czy ze sprzetem sportowym?

Otwarcie sklepów budowlanych przed majówką? O to apeluje Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Szykować się na remont czy nie?

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apeluje do rządu o otwarcie marketów budowlanych i to jeszcze przed majówką. Dzięki temu Polacy będą mogli przeprowadzić tradycyjne wiosenne remonty i prace w ogrodzie. Nic nie wskazuje jednak na to, że sklepy budowlane i meblowe będą czynne w najbliższym czasie. Nawet w regionach, gdzie rząd zdecydował się poluzować obostrzenia i otwarto fryzjerów i kosmetyczki - nie zdecydowano się na otwarcie sklepów budowlanych.