Areszt za usiłowanie zabójstwa w Siemianowicach Śląskich. Poszkodowany w... areszcie

Krwawy finał imprezy w Siemianowicach Śląskich

37-latek wybrał się na imprezę domową do swoich znajomych. Początkowo przebiegała ona w przyjacielskiej atmosferze. W pewnym momencie doszło jednak do awantury. 53-latek zaatakował swojego kolegę metalową rurką, a następnie pchnął go nożem w okolicę szyi.

37-latkowi udało się uciec i powiadomić o wszystkim funkcjonariuszy. Krwawiący mężczyzna czekał na nich przed jednym z budynków. Ratownicy udzielali mu niezbędnej pomocy.