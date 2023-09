65-lecie zoo w Chorzowie. Otwarcie pawilonu lasu deszczowego i tańsze bilety

Pawilon deszczowy w chorzowskim zoo niedługo dostępny

— Zależy nam, aby każdy z sympatyków zoo mógł wziąć udział w obchodach jubileuszu, dlatego zdecydowaliśmy się świętować przez cały weekend. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja do odwiedzenia zoo i zobaczenia jak to miejsce zmieniło się w ostatnich latach – mówi dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Marek Mitrenga.

Na świętowanie zaproszeni jesteśmy na weekend 6-8 października. W piątek (6 października) odbędzie się gala w Planetarium Śląskim. Z tego powodu ogród zoologiczny będzie czynny krócej, bo od godz. 9.00 do 13.00. Tego dnia zostanie także uroczyście otwarty pawilon lasu deszczowego, który dla zwiedzający będzie dostępny od soboty 7 października. Będzie on dostępny w ramach zwykłego biletu (nie ma żadnych dodatkowych opłat).

Tańszy weekend 7-8 października

Zoo zaprasza na tańsze zwiedzanie w sobotę i niedzielę (7 oraz 8 października) od godziny 9.00 do 17.00. Promocyjne bilety będą do nabycia tylko stacjonarnie. Kasy czynne są do godz. 17.00. Cena biletów na urodziny zoo to: